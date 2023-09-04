جهود أمنية مُكثفة لكشف غموض جريمة إنهاء حياة زوجين بكفر الشيخ

تكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل كشف مُلابسات جريمة مصرع زوج وزوجته في ظروفٍ غامضة بقرية الشعراوي التابعة لقرية منية المرشد بمركز مطوبس في كفر الشيخ.

اقرأ أيضاً: كشف ملابسات فيديو تلويح 3 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء





وكان مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، عن تلقيهم بلاغا يفيد بمقتل زوج وزوجته في منزلهما بقرية الشعراوي، وتبين أن الزوج " أحمد.س - 24 سنة، وزوجته نوال .ع - 21 سنة.

وانتقل إلى منزل المجني عليهما عدد من قيادات مديرية الأمن، لمعاينة مسرح الجريمة، وتبين أن الزوج والزوجة ملقيان على الأرض، غارقين في دمائهما، بغرفة نومهما، ولم يتبين حتى الآن سبب الجريمة ومن اقترفها، وسنوافيكم بكافة التفاصيل.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.