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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تجدد دعمها لكافة الجهود للتوصل إلى حل سيأسى شامل للأزمة اليمنية

الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

 

أكد وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأثنين، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدفاع السعودي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي.

 

واستعرض الجانبان خلال الاتصال - العلاقات بين البلدين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن.

 

 

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