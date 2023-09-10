وفد إسرائيلي يصل السعودية لحضور اجتماع "اليونيسكو"

وصل وفد من الخارجية الإسرائيلية إلى عاصمة السعودية لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، حسب ما أفادت وسائل الإعلام العبرية.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الوفد الذي يضم 9 أشخاص من وزارة الخارجية يتواجد في المملكة لحضور اجتماع المنظمة الدولية، كمراقبين.

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، ذكرت القناة الـ13 العبرية أن "إسرائيل حاولت الحصول على تأشيرات لوزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير التعليم يوآف كيش، لحضور المؤتمر، لكنها تراجعت تحت ضغط أمريكي بعدما تردد السعوديون في الترحيب بهما".

وذكر مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي في إسرائيل، باراك ديفيد، أن وفدا من وزارة الخارجية وهيئة الآثار الإسرائيلية، وصل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع لجنة "اليونسكو".

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر سابقا) إنها "المرة الأولى التي يزور فيها وفد حكومي إسرائيلي السعودية بشكل رسمي وعلني".

كما كتب مراسل هيئة البث الإسرائيلي (مكان) أميشاي شتاين "حدث تاريخي: وصول وفد رسمي إسرائيلي إلى السعودية لحضور مؤتمر لليونسكو".

وانسحبت إسرائيل رسميا من اليونيسكو عام 2019 متهمة المنظمة بـ"التحيز ضدها".

ومع ذلك، لا تزال مواقع أثرية في البلاد مدرجة على قائمة التراث العالمي، وإسرائيل ترسل ممثلين إلى لجنة التراث العالمي، المسؤولة عن تحديد تلك المواقع.

وفي شهر يوليو 2023، أفاد مصدر دبلوماسي في اليونسكو بأن إسرائيل تبحث احتمال عودتها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

وذكرت السفارة الإسرائيلية لدى باريس واليونيسكو أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين التقى المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي خلال زيارة إلى باريس.

وخلال الاجتماع، أثار كوهين "مسألة عودة إسرائيل إلى اليونيسكو" وردت أزولاي بأن "قرار عودة إسرائيل يعود إلى السلطات الإسرائيلية"، كما أوضح دبلوماسي في المنظمة لوكالة فرانس برس.

من جهتها أعلنت السفارة الإسرائيلية أنه "جرى خلال الاجتماع بحث التعاون بين إسرائيل والمنظمة الدولية في مجال مكافحة معاداة السامية ونشر ثقافة التسامح".

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