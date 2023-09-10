السعودية.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر، يعد محل اهتمام الالاف من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، ووفقًا لبرنامج حساب المواط، فأن موعد لصرف يوافق اليوم الأحد الموافق 10 من شهر سبتمبر.

حساب المواطن

وقد كشف برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر الجاري للدفعة الـ 70 في حسابات المستفيدين، حيث أن الدفعة االحالية تشمل الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج أهلية الدورة 70

الدخول على موقع حساب المواطن من هنا

النقر على أيقونة أسباب عدم أهلية المتقدم.

الضغط على تقديم اعتراض.

النقر على أيقونة أسباب عدم أهلية الفرض أو التابعين.

تحديث البيانات التي تتعلق بأسباب عدم الأهلية.

أخيرًا النقر على تقديم الطلب.

طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن

يجب الدخول إلى حساب المواطن

النقر على تعبئة الطلب.

النقر على البيانات التي تخص التابعين، والضغط على إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة

النقر على حفظ لحفظ البيانات

الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن

ظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.

الملك سلمان بن عبدالعزيز

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر.