العاصفة دانيال.. لماذ سميت بهذا الاسم؟

مع بداية التأثر بعاصفة دانيال والتي تضرب ليبيا خلال الفترة الحالية ومن المتوقع أن تصل إلى السواحل الشمالية لتونس ومصر على البحر المتوسط، ولذلك يتساءل الكثير ويهتم بعاصفة دانيال.

سبب تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم:

أسماء قصير للعواصف والأعاصير هو ما اتفق عليه علماء الأرصاد منذ زمن طويل، وذلك من أجل أن يكون التعرف عليه بشكل أسهل، ويكون أسهل من خلال تلقي وتبادل المعلومات عن العاصفة من مئات المحطات التلفزيونية.

وهذا هو أحد الأسباب وراء تسمية العاصفة التي تضرب ليبيا خلال الفترة الحالية بهذا الاسم، حيث إن الاعتماد على الاسماء يقلل بدرجة كبيرة على الارتباك، وذلك في حال حدوث أكثر من عاصفة في وقت واحد.

كان ف السابق يتم تسمية العواصف الكبرى منذ مئات السنين، على أسماء الأرقام الخاصة بخطوط الطول والعرض، إلا أن هذا كان مربك بشكل كبير للأشخاص الذين يعيشون على السواحل في فترات البحث عن المعلومات.

كيف بدأت تسمية الأعاصير؟

بينما كان الناس يطلقون أسماء على العواصف الكبرى منذ مئات السنين كان يتم تسمية معظم الأعاصير في الأساس بواسطة نظام من أرقام خطوط الطول والعرض، وهو ما كان مفيدا لعلماء الأرصاد الجوية الذين يحاولون تتبع هذه العواصف، لكن هذا النظام كان مربكا للأشخاص الذين يعيشون على السواحل بحثا عن معلومات الإعصار.

في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين تم تطوير ممارسة رسمية لتسمية العواصف لأول مرة في المحيط الأطلسي بواسطة المركز القومي الأميركي للأعاصير.

وتمت تسمية العواصف وفقا للأبجدية الصوتية، وهذا كان سببًا في أن يتم تسمية العاصفة التي تضرب ليبيا في الوقت الحالي بالعاصفة دانيال.