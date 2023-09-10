العاصفة دانيال.. صور للدمار والخراب

اجتاحت العاصفة دانيال كل من اليونان وليبيا، وخلفت ورائها أضرارًا كبيرة على البلدين، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية فى مصر بعدم استقرار الطقس غدًا الإثنين بسبب العاصفة.

معلومات عن العاصفة دانيال:

هى عاصفة شبه استوائية تعدّ من الأمور النادرة، حيث اجتاح الإعصار "دانيال" اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت 3 أيام في وسط البلاد، وتصاحبها مخاطر ومخاوف من السيول والفيضانات، إضافة إلى رياح عاتية وارتفاع بالموج إلى مستوى سطح البحر.

تأثر اليونان:

غمر قبل حوالي 3 أيام شوارع مدينة يونانية بالمياه، وهو الذي تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدّة من اليونان.

كما تحركت العاصفة دانيال نحو ليبيا بعدما تسبب في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في "تركيا واليونان وبلغاريا".

بينما فرضت بلدية مدينة بنغازي حالة الطوارئ وحظرت التجول، وأمرت بإخلاء المناطق وغلق المحال التجارية المجاورة والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، على خلفية مرور الإعصار دانيال بالقرب من حدود المدينة.

من جانبها، توقعت الأرصاد الجوية أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية "أقصى غرب الساحل الشمالي" مطروح والسلوم، غدًا الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين متابعة حالة الطقس باستمرار خلال الساعات المقبلة.