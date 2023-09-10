العاصفة دانيال تضرب ولا تبالي.. مشاهد كارثية وفيضانات غير مسبوقة|موعد قدومها لمصر

العاصفة دانيال.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مرعبة تظهر شدة الاضطرابات الجوية التي تعرضت لها ليبيا واليونان جراء تأثرها بالإعصار المدمر، الذي ضرب البلاد اليوم وتسبب في أمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

ظهرت في مقاطع الفيديو حجم الأضرار والتأثيرات التي تعرضت لها ليبيا بسبب العاصفة دانيال، من هطول أمطار شديدة الغزارة، عملت على رفع منسوب المياه وحدوث فيضانات واسعة تسببت بحالة من الشلل في بنغازي والمرج.

العاصفة دانيال

ليبيا تفرض حالة الطوارئ على البلاد

فرضت ليبيا وتحديدًا بلدية مدينة بنغازي حالة الطوارئ وحظرت التجول من الساعة 8 مساء أمس السبت وحتى الإثنين، وقامت بإخلاء الكمناطق وغلق كل المحلات التجارية والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور العاصفة دانيال بالقرب من حدود المدينة.

يشار إلى أن العاصفة دانيال غمر قبل حوالي 3 أيام شوارع مدينة يونانية بالمياه وخلف فيها أضرارا جسيمة، وهو الذي تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدّة من اليونان.

بدوره تحرك العاصفة دانيال نحو ليبيا بعدما تسبب في فيضانات وخلف خسائر مادية وأضرارا كبيرة في (تركيا واليونان وبلغاريا).

اليونان تتعرض لأضرار بسبب العاصفة دانيال

تسببت العاصفة دانيال في مقتل 14 شخصا، واعتبرتها اليونان أقوى عاصفة ممطرة شهدتها البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1930، ولا يزال ثلاثة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، بحسب السلطات.

وضربت العاصفة دانيال اليونان لمدة ثلاثة أيام، تاركة وراءها آثارا جديدة من الدمار بعد حرائق الغابات القاتلة، حيث تسببت في انهيار المنازل والجسور، وتدمير الطرق وأعمدة الكهرباء، وغرق الحيوانات، وموت المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

العاصفة دانيال

العاصفة دانيال

موعد قدوم العاصفة دانيال على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوي، أن العاصفة دانيال ستصل إلى مصر غدًا الإثنين، وستسبب في منخفض جوي متعمق يصحبه سقوط أمطار ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ويعد هذا أولى منخفضات فصل الخريف لعام 2023، ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة).