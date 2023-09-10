لو معندكيش وقت.. حضري ساندوتش الكباب التركي اللذيذ

ساندوتش الكباب التركي من أسهل الوصفات التي يمكنك تحضيرها إذا لم يكن لديك وقت طويل لصنع أصناف متعددة لأفراد أسرتك، وفيما يلي نقدم لك أسرع طريقة لتحضيره.

طريقة عمل ساندوتش الكباب التركي

المقادير

- لحم بقر مفروم : كيلو (قليل الدهن)

- البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة ونصف

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة ونصف

- الشطة : ملعقة صغيرة

- الخبز العربي : حسب الحاجة (متوسط الحجم)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة شرائح)

- حمص : حسب الحاجة (جاهز)

- الخيار المخلل : حسب الرغبة (شرائح)

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

في وعاء ضعي اللحم المفروم وتبليه بالثوم، والبصل، والشطة، والبابريكا، والكزبرة، والملح، والفلفل الأسود، وزيت الزيتون، ثم اعجني المكونات بيديكِ حتى تمام التجانس.

غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لحوالي ساعة ونصف.

اصنعي الكباب على هيئة أصابع متوسطة الحجم وصفّيها في صينية فرن.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج أصابع الكباب مع تقليبها من وقت لآخر حتى لا تلتصق.

ادهني ملعقة كبيرة من الحمص على رغيف الخبز، ثم صفّي 3 قطع من الكباب ووزعي الطماطم، والمخلل، ورشي الملح، وكرري العملية حتى إنتهاء كمية الكباب، ثم لفّي الساندويش وضعيها في طبق التقديم وقدميها.