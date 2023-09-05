طريقة تحضير ساندوتش الجبن بالأفوكادو للدايت

ساندوش الجبن بالأفوكادو من الأكلات الصحية التي يمكنك صنعها كوجبة إفطار سريعة وصحية غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، بالإضافة لسعراته الحرارية المعتدلة والمناسبة لمتابعي الحمية الغذائية.

ساندوتش الجبن بالأفوكادو

طريقة تحضير ساندوتش الجبن بالأفوكادو

المقادير

- التوست الاسمر : 4 شرائح

- جبنة الحلوم : 6 شرائح (قليلة الدسم)

- الأفوكادو : 1 حبة (صغير الحجم / مقشر ومقطع شرائح)

- الجرجير : ربع كوب

طريقة التحضير

قومي بتوزيع شرائح الأفوكادو وجبن الحلوم بين قطع خبز التوست.

أضيفي الجرجير وقطعي الساندويش من النصف.

يمكنكِ تحميص الساندويش وتقديمه ساخناً، أو تقديمه بدون تحميص بحسب الرغبة.