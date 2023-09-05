الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

صحي للدايت| طريقة تحضير ساندوتش دجاج مشوي بالخس

ساندوتش دجاج مشوي
ساندوتش دجاج مشوي

يمل متابعي الدايت من الوصفات التقليدية التي اعتاد تناولها بشكل يومي مثل التونة والدجاج المشوي بدون أي إضافات، لذا نقدم لك طريقة تحضير ساندوتش دجاج مشوي بنكهة لذيذة وصحية للدايت.

 

ساندوتش دجاج مشوي

طريقة تحضير ساندوتش دجاج مشوي

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (بدون عظم)

- خس : كوب

- الخبز : 2 رغيف (أسمر / للساندويشات)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الخردل : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة (خفيف الدسم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (للصلصة)

 

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طريقة التحضير

دقّي صدور الدجاج ثم تبليها بعصير الليمون، والثوم، والملح، والفلفل، والخردل، وزيت الزيتون، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين ونصف.

في صينية فرن، ضعي صدور الدجاج واشويها مع التتبيلة حتى تنضج.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً قليلاً حتى تبرد، ثم قطعي صدور الدجاج إلى شرائح.

في وعاء اخلطي المايونيز مع الليمون جيداً حتى يتجانس.

ادهني الخبز بخليط المايونيز، ثم وزعي الخس وشرائح الدجاج بالتساوي وقدمي الساندويش.

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