استقرار أسعار الفول صباح اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الفول.. جاءت أسعار الفول خلال تعاملات اليوم الاحد في الأسواق المصرية والمحلية للمستهلك مستقرة وثابتة على آخر معدلات سعرية شهدتها مُنذ أسبوع مضى، وسجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 30,000 جنيهًا للطن.

وفي هذا الصدد تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشر أسعار الفول ومشتقاته خلال تعاملات اليوم للمستهلك، إذ يُعد الفول من أهم الأطباق الغذائية التي يعتد عليها المصريون كوجبة أساسية كل يوم، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الاحد في الاسواق

الفول

سعر طن الفول اليوم

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 30,000 جنيه للطن.

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 24,000 جنيه للطن .

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة أسواق للمعلومات تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.