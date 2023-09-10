الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدقيق ومشتقاته صباح اليوم الأحد في الأسواق

الدقيق
الدقيق

أسعار الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى التاجر استقرارًا، و شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 8,300 جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق ولدى التاجر، إذ إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين حريصون على معرفة كل ما يخص أسعار الدقيق، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الدقيق ومشتقاته اليوم الاحد في مصر

الردة

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,200 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,000 جنيه.

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

و شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 8,300 جنيه.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

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