رئيس السكة الحديد: 49 مليون دولار لإعادة افتتاح معهد وردان بعد إغلاقه

أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، اهتمام وزير النقل منذ قدومه للوزارة بتطوير محور العنصر البشري والذي ظهر جليًا في هيئة السكة الحديد.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أنه من بين التطوير الكبير للعنصر البشري تطوير معهد وردان، مشيرًا إلى أن معهد وردان الذي انشئ في عام 1968 على مساحة 250 فدانًا، ولكن تم إهماله واغلق.

وقال عامر، أنه تم الاهتمام بالمعهد مرة أخرى وإعادة تطويره وافتتاحه بتكلفة وصلت إلى 49 مليون دلاور، تحديدًا 41 مليون دولار و250 مليون لتطوير معهد دوران لعودته مرة أخرى بعد إغلاقه.