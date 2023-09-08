السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بكرداسة

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بكرداسة

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

رفض يبيع البيت.. تفاصيل وفاة مسن على يد نجله بالدقهلية

كما لقي مسن حتفه على يد نجله، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، لرغبة المتهم في بيع منزلهم ورفض الأب، ما دفعه للهجوم عليه وخنقه بيده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وفاة مسن على يد نجله بالدقهلية

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بمصرع شخص على يد نجله بمنطقة سوق الخضار بالشيخ حسانين دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى جابر عباس عباس الجوهري، ويبلغ من العمر 63 عامًا، ومقيم بمنطقة سوق الخضار بالشيخ حسانين، وتبين أن وراء الواقعة نجله محمد، ويبلغ من العمر 45 سنة - عاطل.

وكشفت التحريات، أن مشادة نشبت بين الأب ونجله بسبب رغبة الأول في بيع مسكنهم ورفض الثاني، ما أدى إلى تهجمه عليه وخنقه بيده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.