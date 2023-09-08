السيطرة على حريق إندلع في حظيرة ومنزل بأخميم

شهدت قرية الصوامعة شرق بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حظيرة بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بنشوب حريق بحظيره بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز قوات إدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة وتبين نشوب الحريق بحظيرة على مساحة 80 متر مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالبوص ملك "أحمد . ح . ع" 38 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وأمتدت النيران للطابق الأول بمنزل مجاور مكون من طابقين مشيد بالخرسانة المسلحة علي مساحه 140 متر ملك "عصمت . ث . ج" 58 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

لم ينجم عــن ذلك ثمــة إصابات وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما سبق وأضافا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحظيرة .



تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .