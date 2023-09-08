صور.. السيطرة على حريق معرض للسلع الغذائية بشرم الشيخ

نشب منذ قليل حريق بأحد خيم معارض السلع الغذائية المخفضة للمواطنين المتواجدة في مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

و انتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق، ودفعت بـ 6 سيارات للسيطرة علي الحريق .

يذكر أن معرض السلع الغذائية منذ أقيم من عدة شهور في حي النور لمحاربة الغلاء ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء بمدينة شرم الشيخ.

ومازال مستمرا حتى الآن وقبل نشوب الحريق، ويواصل رجال الحماية المدينة السيطرة على الحريق ولم يتم التعرف حتى الآن عن أسباب الحريق.

وتتابع الجهات المعنية جهود رجال الحماية المدنية بجنوب سيناء للسيطرة على الحريق الذي نشب في أحد المعارض المخصصة للسلع الغذائية المخفضة بمدينة شرم الشيخ.

وجار التعامل مع الحريق، والتحقيق في أسباب الحريق وملابساته بعد سؤال العاملين.