رفض بيع البيت.. تفاصيل مصرع مسن على يد ابنه بالدقهلية

لقي مسن مصرعه على يد نجله، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، لرغبة المتهم في بيع منزلهم ورفض الأب، ما دفعه للهجوم عليه وخنقه بيده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع مسن على يد نجله بالدقهلية

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بمصرع شخص على يد نجله بمنطقة سوق الخضار بالشيخ حسانين دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى جابر عباس عباس الجوهري، ويبلغ من العمر 63 عامًا، ومقيم بمنطقة سوق الخضار بالشيخ حسانين، وتبين أن وراء الواقعة نجله محمد، ويبلغ من العمر 45 سنة - عاطل.

وكشفت التحريات، أن مشادة نشبت بين الأب ونجله بسبب رغبة الأول في بيع مسكنهم ورفض الثاني، ما أدى إلى تهجمه عليه وخنقه بيده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

إصابة شخصين بطلق ناري بالدقهلية

كما أصيب شخصان بعيار ناري بالكتف والجبهة، وذلك بعد قيام عاطل بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش تجاههما، أثناء استقلالهما توك توك، وأثناء مرورهما على كوبري ميت الحلوج بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية، لنشوب خلافات مالية بينهما وبين المتهم وتم نقل المصابين لمستشفى دكرنس المركزي لتلقي العلاج.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس المركزي، لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول كلًا من:"ابراهيم السيد إسماعيل"29 عاما، مقيم مركز منية النصر، سائق، مصاب بطلق ناري بالكتف الأيمن، و"محمد محمد ابراهيم العدوي"، 30 عاما، سائق ومصاب بجروح بالجبهة، "ادعاء تعدي من شخص بطلق ناري

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء مرور المصابان يستقلان توك توك بناحية كوبري ميت الحلوج نشب خلاف بينهما واخر يدعي"محمود أحمد محمود مسعود"، 24 عاما، وذلك لوجود خلافات مالية بينهم، نتج على اثرها إستخرج المتهم فرد خرطوش وأطلق تجاههما عيار ناري مما ادى الى إصابتهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم وبمواجهتة اقر وإعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر 16183 جنح مركز شرطة دكرنس واخطرت النيابة العامة بالواقعة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.