السيطرة على حريق بشقة في الدقهلية

نجحت قوات الحماية المدنية في وزارة الداخلية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بعقار مكون من طابقين بقرية بقطارس مركز أجا.

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وأسفر الحريق عن احتراق جزء من مطبخ الشقة، وإصابة شخص مسن مالك العقار، وجرى نقله إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغًا لشرطة النجدة بوجود حريق بأحد المنازل بقرية بقطارس مركز أجا.

وانتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، والإسعاف، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لباقي أجزاء العقار.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق بالدور الأول بعقار مكون من طابقين بقرية بقطارس ملك المواطن “عيد. س - 82 عامًا”، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بشفاط المطبخ.

كما تبين أن الخاسر المادية احتراق جزء من المطبخ، وأسفر الحريق عن إصابة صاحب الشقة، وتم نقله عن طريق الأهالي إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.