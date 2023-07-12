ضبط مدير بنك بكمية من مخدر الشايو فى الداقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من القبض على مدير بنك وبحوزته كميات من مخدر الشابو، وبعض الأدوات التي تستخدم في تعاطيه وترويجه، وذلك عبر الكمين الحدودي الفاصل بين محافظتي الدقهلية ودمياط، أمام قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن بوحدة مباحث مركز شربين - والمعين خدمة رئاسة كمين رأس الخليج الحدودي مع محافظة دمياط - دائرة مركز شربين والقوة المرافقة من ضبط "محمد.ع.ف.ي"، 41 عامًا، مدير بأحد البنوك حال استقلاله للسيارة رقم ( دف و٥۷۸۳ ملاكي).

وبالاستعلام من المتهم عن تراخيص السيارة تبين عدم حمله رخصتى القيادة والتسيير وبطاقة تحقيق الشخصية، وبتفتيش السيارة عثر على عدد ٤ أكياس مختلفة الأوزان تحوى جوهر الشابو المخدر بإجمالي أوزان بلغت ٥٥ جراما، وعدد ۲ میزان حساس، مقص، أكياس صغيرة معدة للتعبئة - بكرة لاصق أداة تعاطی "کنشه"،۲ هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اقر واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وأضاف بأن السيارة خاصة بأحد أصدقائه، وبالكشف على السيارة تبين أنها ملك زوجته.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.