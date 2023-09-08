هجوم صاروخي روسي على مسقط رأس زيلينسكي (شاهد)

أعلن الجيش الروسي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية فوق شمال شبه جزيرة القرم.

وعرضت فضائية “يورونيوز”، اليوم الجمعة، تقريرا بعنوان، هجوم صاروخي روسي على مسقط رأس زيلينسكي يوقع قتلى وجرحى.

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء بولندا، في نبأ عاجل اليوم الجمعة :" لن نفتح أسواقنا أمام حبوب أوكرانيا بغض النظر عن قرار الاتحاد الأوروبي".

كان قد قال وزير الزراعة البولندي السابق، يان كرزيستوف أردانوفسكي، إن بولندا لن تستورد الحبوب الأوكرانية حتى بعد سبتمبر ، مؤكدا أن وارسو لن ترفع الحظر.

كان قد قال وزير الزراعة البولندي السابق، يان كرزيستوف أردانوفسكي، إن بولندا لن تستورد الحبوب الأوكرانية حتى بعد سبتمبر ، مؤكدا أن وارسو لن ترفع الحظر.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت السلطات الأوكرانية أن صاروخا روسيا اصطدم بمبنى للشرطة في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا يوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة العديد من الأشخاص.

وأكدت السلطات الروسية في بيانها، أن أنه تم تدمير المبنى الإداري للشرطة وسحب عمال الإنقاذ العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض بعد الهجوم على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

زيلينسكي يعترف: التفوق الجوي الروسي "يُوقف" الهجوم الأوكراني المُضاد





صرح الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، بأن وتيرة العمليات العسكرية وفرض العقوبات ضد روسيا وتوريد الأسلحة الغربية إلى كييف تتباطأ، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال زيلينسكي: "الحرب تتباطأ. هذا صحيح، ونحن نعترف بذلك. جميع العمليات أصبحت أكثر تعقيدا وتباطؤا: من العقوبات إلى الأسلحة".

المعدات الغربية

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من المعدات الغربية، وخاصة المقاتلات الحديثة، لتسريع الهجوم المضاد.

وتابع: "لا وجود لنا في السماء، ولكن روسيا موجودة، فإنهم يوقفوننا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد".

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أمام كييف "خريف مثمر وموفق" لجهة تطهير البلاد من أولئك الذين يحاولون إضعافها من الداخل، مشيدا بجهود "ضباط إنفاذ القانون في هذا الجانب".

وكتب زيلينسكي عبر قناته في "تلجرام": "كان هناك اجتماع مع ضباط إنفاذ القانون. إنهم يواصلون تطهير الدولة من أولئك الذين ما زالوا يحاولون إضعاف أوكرانيا من الداخل".