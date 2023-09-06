روسيا تدمر أشهر دبابة بريطانية في أوكرانيا (فيديو)

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدبابة من طراز "تشالنجر 2" البريطانية وهي تحترق بعد استهدافها من قبل الجيش الروسي.

ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء، فإن دبابة قتال رئيسية بريطانية الصنع من طراز "تشالنجر 2" تعرضت للتدمير بنيران روسية للمرة الأولى، في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها المضاد ضد القوات الروسية في الجنوب الشرقي.

وتم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين لدبابة مدمرة بالقرب من قرية روبوتين في إقليم زابوريجيا التي حررتها القوات الأوكرانية الشهر الماضي.