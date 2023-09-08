روسيا تُحبط هجومًا إرهابيًا في شبه جزيرة القرم

أحبطت روسيا، اليوم الجمعة، هجوم إرهابي على منشأة للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، حسب ما أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة حاولت استهداف موقع صناعي في منطقة بريانسك الروسية بجنوب البلاد، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى إداري من دون وقوع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرتين فوق بريانسك، مشيرة إلى تدمير إحداهما في الجو.

من ناحية ثانية، أسقط مقاتلو فصيل "بارس -10" للمتطوعين الروس طائرة تشيكية مسيرة من طراز "بريموكو ون"، تبلغ قيمتها نصف مليون يورو، فوق أراضي خزان مياه كاخوفكا السابق، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".

وكانت جمهورية التشيك قدمت هذه الطائرة عام 2020 بوصفها طائرة بدون طيار مصممة للاستطلاع والمراقبة.

وهي مزودة بنظام الطيار الآلي وقادرة على أداء المهام في أوقات الليل والنهار وفي الظروف الجوية الصعبة، والإقلاع والهبوط بشكل مستقل تماما.

ويوم الثلاثاء الماضي، أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، هجوم إرهابي جديد بالمسيرات على جمهورية القرم، فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثاني.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف شن هجوم بطائرة بدون طيار على أهداف في جمهورية القرم الروسية" مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيرة فوق القرم، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاع الجوي دمر - أمس - طائرة بدون طيار فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

ومن المعروف أن شبه جزيرة القرم عادت لتكون منطقة روسية مجددا منذ مارس 2014 وذلك بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. كما لا تزال كييف تعتبر شبه الجزيرة "أرضا محتلة وبصورة مؤقتة"، وتؤيدها العديد من الدول الغربية في هذا الموقف.

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