السعودية تحذر مواطنيها من أمطار رعدية غزيرة وأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، كذلك على منطقة نجران.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن تعليق الدراسة الحضورية، في عدد من المدارس بمختلف المناطق السعودية، بسبب حالة الطقس المتقلبة التي تعيشها المملكة هذه الأيام، وفرص هطول الأمطار الغزيرة.

ويأتي قرار تعليق الدراسة في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة الطلاب والطالبات، حيث تضمن التقويم الدراسي لعام 1445 هجريًا، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، صلاحية مدراء الإدارات التعليمية بتعليق الدراسة في حالة هطول الأمطار.

وأعلنت الإدارة العامة لتعليم منطقة محايل عن تقديم الإنصراف الخميس الموافق 7 سبتمبر لعام 2023 في جميع المدارس لكي يكون الإنصراف في تمام الساعة 11 صباحًا، وتم تعليق الدراسة في المدارس المسائية بها وتحويل الدراسة عن بُعد في الصباح عبر منصة مدرستي الإلكترونية.

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