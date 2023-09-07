تعليق الدراسة في السعودية بسبب الأمطار

أعلنت وزارة التعليم السعودية، مساء أمس الأربعاء، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس، في عدد من المدارس بمختلف المناطق السعودية، بسبب حالة الطقس المتقلبة التي تعيشها المملكة هذه الأيام، وفرص هطول الأمطار الغزيرة.

تعليق الدراسة

ويأتي قرار تعليق الدراسة في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة الطلاب والطالبات، حيث تضمن التقويم الدراسي لعام 1445 هجريًا، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، صلاحية مدراء الإدارات التعليمية بتعليق الدراسة في حالة هطول الأمطار.

وأعلنت الإدارة العامة لتعليم منطقة محايل عن تقديم الإنصراف الخميس الموافق 7 سبتمبر لعام 2023 في جميع المدارس لكي يكون الإنصراف في تمام الساعة 11 صباحًا، وتم تعليق الدراسة في المدارس المسائية بها وتحويل الدراسة عن بُعد في الصباح عبر منصة مدرستي الإلكترونية.

كما أعلنت الوكالة السعودية للتعليق الدراسة عن الحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة خلال العام الجاري، والتي تشمل: