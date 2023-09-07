مجلس جامعة الدول العربية يُرحّب بتأسيس السعودية منظمة عالمية للمياه

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن ترحيبه بإعلان المملكة العربية السعودية عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 160 .

تحديات المياه حول العالم

وثمن المجلس دور المملكة العربية السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.

وأعربت جامعة الدول العربية عن تطلعها للتعاون مع المنظمة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.