"بحوث الإنتاج الحيواني" يختتم البرنامج التدريبي لـ 250 متدربًا من طلبة كليات الزراعة

أكد الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني انه تم ختام البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الجامعات والخربجين من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري لعدد ٢٥٠ متدرب.



واضاف الشافعي أن البرنامج التدريبي تناول عدة محاضرات علمية ونظرية في مجال البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية وفي ختام البرنامج ابدي المتدربين سعادتهم البالغة لحضور الدورة.

واشادوا بهذة الدورة كما تقدم عدد مماثل بطلب لتكرار الدورة وقد ابدي المعهد استعداده لتكرار هذة الدورة وذلك في خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الحالي.

وأكد الشافعي أن البيولوجيا الجزيئية هي علم من علوم الطبيعة يهتم بدراسة الحياة وأشكالها المختلفة وكيفية تفاعل الكائنات الحية مع بعضها والبيئة المحيطة بها وتعد البيولوجيا علم يهتم أيضا بما بحدث علي مستوي الخلية وتفاعلها مع المؤثرات المختلفة وهي مزيج من التفاعلات الوراثية والكيماوية والتي تتم داخل خلية الكائن الحي كنتيجة الفاعل مع البيئة