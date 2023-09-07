«حميدة» يختتم فعاليات الدورة الـ 30 من المهرجان التجريبى

بعد أسبوع من الفعاليات المسرحية سواء عروض او ورش وندوات يختتم اليوم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فعاليات دورتة، فى حفل كبير على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، سوف يقدم خلاله عرضا فنيا قصيرا من بطولة النجم الكبير محمود حميدة، وذلك تقديرًا من إدارة المهرجان لمسيرته الفنية الكبيرة والممتدة، وكونه من أصحاب الموهبة الكبيرة فى سماء الفن المصرى، وخلد اسمه فى ذاكرة الجمهور المصرى والعربى، ورحب الفنان الكبير محمود حميدة، بالمشاركة فى حفل ختام المهرجان لهذا العام، نظرا لقيمة المهرجان التاريخية بين المهرجانات المسرحية العالمية، وكونه يحظى بتقدير كبير من جانب المسرحيين المصريين والأجانب على السواء.

ومن المقرر يخرج حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، المخرج هانى عفيفى، والذى سيقدم فقرة فنية مدتها 10 دقائق، وسيتم خلال الحفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثلاثين من المهرجان، ومن المقرر أن تقوم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان بتسليم الجوائز.