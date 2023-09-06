تكريم حنان مطاوع في الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم الفنانة حنان مطاوع بالدورة الـ 39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وقال الأمير أباظة، أن تكريم حنان مطاوع يأتي تقديرًا لتميزها الفني والأدوار الهامة، التي قدمتها سواء بأعمال سينمائية أو درامية.

حنان مطاوع هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل (حديث الصباح والمساء)، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتيلفزيون.

قدمت العديد من من الأعمال السينمائية: (إوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام)، وقدمت من المسلسلات (محمود المصري، الست اصيلة، لا أحد ينام في الاسكندرية).

مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.