نجاح زراعة أصناف القمح المصرية الجديدة في السنغال

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في القمة الأفريقية للاستثمار الزراعي التي عقدت في تنزانيا، حيث استعرض جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وأهمية التعاون بين الدول الأفريقية في هذا المجال.

تعزيز التعاون في مجال الزراعة

كما التقى وزير الزراعة السنغالي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الزراعة، وخاصة زراعة القمح.

وأشاد وزير الزراعة السنغالي بنجاح زراعة أصناف القمح المصرية الجديدة في بلاده، والتي تتميز بارتفاع الإنتاجية والجودة.

وفي إطار نشاطه المكثف، التقى وزير الزراعة أيضًا بوزير الزراعة في غينيا بيساو، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الزراعية.