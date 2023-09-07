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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نجاح زراعة أصناف القمح المصرية الجديدة في السنغال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في القمة الأفريقية للاستثمار الزراعي التي عقدت في تنزانيا، حيث استعرض جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وأهمية التعاون بين الدول الأفريقية في هذا المجال.

 تعزيز التعاون في مجال الزراعة

كما التقى وزير الزراعة السنغالي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الزراعة، وخاصة زراعة القمح.

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الزراعة تنظم دورة تدريبية لأعضاء جمعيات الائتمان بمحافظات وجه بحري

وأشاد وزير الزراعة السنغالي بنجاح زراعة أصناف القمح المصرية الجديدة في بلاده، والتي تتميز بارتفاع الإنتاجية والجودة.

وفي إطار نشاطه المكثف، التقى وزير الزراعة أيضًا بوزير الزراعة في غينيا بيساو، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الزراعية.

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وزير الزراعة يبحث مع نظيره التنزاني تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية

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