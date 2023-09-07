الزراعة تنظم دورة تدريبية لأعضاء جمعيات الائتمان بمحافظات وجه بحري

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجمعية العامة للائتمان، دورة تدريبية لأعضاء جمعيات الائتمان في محافظات وجه بحري، استهدفت تعريفهم بدور التعاونيات في المرحلة الحالية، وتوجيههم لأداء دورهم على الوجه الأمثل.

أهمية التعاونيات الزراعية

ألقى المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، محاضرة خلال الدورة التدريبية، استعرض فيها أهمية التعاونيات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي المصري، ودعم المزارعين، وتنمية المجتمع الريفي.

وأشار عامر إلى تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وقطاع الأعمال الخاص، لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة.

موضوعات هامة

وشملت الدورة التدريبية العديد من الموضوعات، منها:

-دور التعاونيات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي المصري

-حوكمة الأسمدة والتوزيع العادل لها

-توزيع التقاوي المعتمدة

-توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين

-تحسين الأراضي الزراعية

-تسويق المنتجات الزراعية

-المشروعات الإنتاجية التعاونية

شارك في الدورة التدريبية أكثر من 500 عضو من جمعيات الائتمان في محافظات وجه بحري.

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجمعية العامة للائتمان، دورة تدريبية لأعضاء جمعيات الائتمان في محافظات وجه بحري، هدفت إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة