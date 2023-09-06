كوب من الحليب خالي الدسم يخفض ضغط الدم بمقدار الثلث

ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، هو علامة تحذيرية لمشاكل صحية خطيرة، من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية لذلك، من المهم التحكم في قراءتك، ومشروب واحد رائع يعد بتحقيق النتائج.

في حين تم انتقاد الحليب منذ فترة طويلة لارتباطه بارتفاع نسبة الكوليسترول لأن معظم الدهون التي يحتوي عليها مشبعة، إلا أن الحليب الخالي من الدسم قد يكون له بعض الحيل في جعبته.

تحتوي منتجات الألبان على نوع معين من البروتين يسمى الببتيدات النشطة بيولوجيا، والتي ثبت أن لها تأثير إيجابي على التحكم في الدم، ومن المفترض أن تحتوي هذه الببتيدات على خصائص مثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، والتي يمكن أن تريح جدران الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم، كما تقول طبيبة الأسرة تاتيانا زاخاروفا حصريًا لـ MedicForum.

فوائد الحليب الخالي من الدسم

سبب آخر قد يؤدي الحليب الخالي من الدسم إلى خفض ضغط الدم المرتفع هو أنه يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

تلعب الأملاح والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم دورًا في التحكم في ضغط الدم لأنها يمكن أن تساعد الأوعية الدموية على الانقباض والاسترخاء عند الحاجة، ويمكن أن يساعد المغنيسيوم على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات ضغط الدم

وأظهرت دراسة أن شرب كوب من الحليب خالي الدسم يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم بمقدار الثلث.

يعتمد مدى قدرة الحليب الخالي من الدسم على خفض ضغط الدم المرتفع على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك شدة ارتفاع ضغط الدم والنظام الغذائي العام للشخص وأسلوب حياته.