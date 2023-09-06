عوامل صادمة لا تعرفها وراء ارتفاع ضغط الدم.. أبرزها السمنة والأرق

يحذر الأطباء من مجموعة عوامل رئيسية تتسبب في ارتفاع ضغط الدم واختلال معدله، مما يزيد الإصابة بمضاعفاته الخطيرة التي تؤثر على الصحة فيما يعد.

عوامل تزيد فرص ارتفاع ضغط الدم

ووفقًا لما ذكره موقع very well health الطبي، يناقش الأطباء أغلب الأسباب والعوامل اليومية البيئية والصحية، التي يمارسها بعض مرضى ضغط الدم المرتفع، وتعزز من اضطراب نسبته، ومضاعفاته المرضية، والتي من أبرزها البدانة أو السمنة، فهي تؤدى للخلل في نسب ضغط الدم، إضافة إلى أن تناول الدهون غير الصحية، أوالإكثار من معدل الدهون اليومى بشكل عام، يسبب ارتفاع مباشر في ضغط الدم.

عوامل تزيد فرص ارتفاع ضغط الدم

بالإضافة إلى أن عدم ممارسة النشاط البدنى بشكل منظم ويومى بمواعيد ثابته، قد يؤثر سلبًا على ثبات ضغط الدم ويؤدى إلى ارتفاعه، كذلك الإصابة المفاجئة بالسكر، أو الحمل المفاجئ، يجعل مستوى الضغط في اضطراب مما يزيد من نسب ارتفاعه.

وحذر الأطباء من أن بعض الممارسات اليومية أيضًا قد تعزز من ارتفاع ضغط الدم، منها، تدخين السجائر بأنواعها خلال اليوم مهما كان عددها، إضافة إلى أن اضطرابات النوم والقلق والتوتر تعد عوامل مؤثرة أيضًا في هذا الصدد، حيث إن قلة ساعات النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وتجعله مضطربًا، وقلة تناول الطعام الصحى، كالخضروات الورقية والأطعمة المحتوية على المعادن والألياف، يزيد أيضًا من خطر ارتفاعه ضغط الدم ويزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفاته.