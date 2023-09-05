الزعل وكسرة القلب (ارتفاع ضغط الدم وحدوث جلطة ونزيف المخ)

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، استشاري امراض القلب، من الاستسلام للزعل أو عدد من الاضطرابات السلوكية الأخرى التي ترتبط بالزعل، حيث إن الزعل من الممكن أن يؤدي إلى رفع ضغط الددم، بالإضافة إلى أنه يعمل على تسلخ في الأورطي.

أعراض خطيرة نتجية لـ الزعل

وشدد عميد معهد القلب السابق، على أن الزعل من الممكن أن يؤدي إلى حدوث جلطات أو نزيف في المخ أو سكتة دماغية، كما أنه يعمل على انقباض في الشريان التاجي، ومن الممكن ان يصل الزعل بالمريض إلى أن يتسبب في إصابته بذبحة صدرية.

وتابع "شعبان"، خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"الزعل ممكن يكسر القلب ويعمل متلازمة القلب المكسور Broken heart syndrome".

وأضاف أن الزعل من الممكن أن يسبب عتمة في العين، مياه بيضاء وفقدان البصر، ويسبب القولون العصبي،و يسبب أورام القولون، كما انه يقلل المناعة، ويجعل الشخص عرضه للعدوى بالميكروبات.

واختتم منشوره عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، :"يا رب احفظنا من الزعل ومن مضاعفات الزعل".