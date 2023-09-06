القمص داود مكرم يفتتح نهضة "الأنبا برسوم العريان" بالمعصرة

يفتتح القمص داود مكرم، كاهن كنيسة مارجرجس كوتسيكا، غدًا الخميس، اولى فعاليات برنامج النخضة الروحية بمناسبة فترة عيد القديس الأنبا برسوم العريان، ذلك بمقر ديره في منطقة المعصرة، ومن المقرر أن يستمر لمدة 20 يوما متواصلين.

تتخلل فعاليات النهضة واحتفالات عدد من المراسم الروحية والقداسات اليومية، ونهضة روحية تقام يوميًا في المساء، برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، ومشرف إدارة شوؤن دير القديس برسوم بالمعصرة خلال فترة الإحتفالات نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها نيافة الأنبا بيسنى أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها.

تتزامن هذه الفعالية مع فترات استعدادات الكنائس للإحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

وحسب ماذكرت في المراجع التاريخية، أن الاحتفال بـ"النيروز" احدى مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.