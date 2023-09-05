كنيسة العذراء تستضيف النشاط الروحي الأسبوعي

تستضيف كنيسة العذراء مريم التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس، الأحد، دورها الرعوي من خلال النشاط الروحي بمقرها في منطقة مسرة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.



تضمن إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس بحضور الآباء الكهنة والشمامسة.



شهدت الكنائس المصرية صباح الأسبوع الماضي، احتفالات روحية كبيرة بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الاحتفالات بإقامة زفة العذراء.



يتزامن اللقاء بدء فترة نهضة "عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية، والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.



تعودهذه المناسبة بالتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي اعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.