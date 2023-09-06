الأنيا يوأنس يترأس احتفالية لأنبا كنيسة القيامة في أسيوط

يترأس نيافة الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في أسيوط، غدًا، فعاليات النشاط الروحي وحفل تخرج خريجي المرحلة الإعدادية بكنائس غرب "الدير"، وذلك بمقر كنيسة القيامة بدءًا من الساعة السادسة والنصف صباحًا.

يتخلل اللقاء إقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية حسب العقيدة التقليدية وإقامة رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس تستمر حتى الثامنة والنصف صباحًا، ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية في تمام السادسة مساءً.

ترأى أسقف أسيوط، الأسبوع الماضي، بذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الاحتفالات بإقامة "زفة العذراء"، وترأس مقدمة المركب الروحي الذي سار في جنابات دير درنكة، حاملين أيقونات أم النور والدة المسيح، ويرددون الحانًا وترانيم حول سيرة هذه السيرة الفريدة.

استعدادات الكنائس للاحتفال بـ"عيد النيروز"

يصادف النشاط الرعوي لهذا اليوم استعدادات الكنائس للاحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

ترجع المصادر التاريخية هذه المناسبة إلى التقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.