شمال سيناء تستقبل الفوج الثاني لشباب رحلات "اعرف بلدك"

التقى شباب رحلات "اعرف بلدك" باللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمدينة العريش، ضمن فعاليات الفوج الثانى من رحلات اعرف بلدك والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب)، من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بمشاركة 100 شاب وفتاة، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

تناول اللقاء مجموعة من الحلقات النقاشية بين الشباب والمحافظ حول الوضع الأمنى لسيناء واستعادة الأمن والأمان لسيناء الحبيبة، وأعرب المشاركون عن سعادتهم باهتمام الدولة عامة ووزارة الشباب والرياضة خصوصًا بتنمية محافظة شمال سيناء ووضعها على الخريطة السياحية.

على هامش اللقاء تم زيارة الكثير من الأماكن السياحية بمدينة العريش، وزيارة الشيخ زويد، ورفح ودخول شواطئ، وبحيرة البردويل ومحطة تحلية المياه، وجولة بأسواق مدينة العريش بالإضافة لتنفيذ أنشطة فنية ورياضية.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد نفذت نفذت فعاليات الفوج الثاني من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الإسكندرية، خلال الفترة من ٢٠- ٢٤ أغسطس الجاري، بمشاركة ١٥٠شابا وفتاة من محافظات (أسوان -قنا -الأقصر)، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا.

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة الإسكندرية، من ضمنها قلعة قايتباي ودخول شواطئ ومنطقة المتتزة والمعمورة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين.

فعاليات الفوج الأول من رحلات اعرف بلدك

بينما أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الفوج الأول من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة العريش، و الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ٢٤-٢٨ أغسطس الجاري ، بمشاركة ٥٠ شاب وفتاة من محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية محافظة شمال سيناء ووضعها على الخريطة السياحية ضمن برنامج اعرف بلدك.

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة العريش ، وزيارة الشيخ زويد ورفح ودخول شواطئ ، وبحيرة البردويل ومحطة تحلية المياه وجولات حرة بأسواق مدينة العريش بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية.

اعرف بلدك في "رأس البر"

كما نفذت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الفوج الأول من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة رأس البر"، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ - ١٤ أغسطس الجاري، بمشاركة ٥٠ شاب وفتاة من محافظة الوادي الجديد ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا .

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة رأس البر ،وزيارة منطقة اللسان والممشي السياحي ومنطقة الجربي ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين .