وزير الرياضة: العاصمة الإدارية من أكبر المشروعات التنموية في مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليًا، حيث تشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبًا إلى جنب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من النواحي موضحًا أنها ستشهد إقامة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة بمقر المدينة الرياضية توقيع بروتوكول تعاون بين نادي النادي بالعاصمة الإدارية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية واللواء محمد نور، مساعد الوزير للاستثمار.

يأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والذي بموجبه يتم منح المطورين العقاريين في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ميزة اختيارية لملاك الوحدات السكنية بمشروعاتهم وذلك عن طريق منحهم نسبة تخفيض على عضوية نادي النادي فرع العاصمة الإدارية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى السعى نحو توفير كافة المقومات والإمكانيات داخل أفرع نادى النادى المختلفة لخدمة الأعضاء، وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن سلسلة نادى النادى تضاهى كبرى الأندية الرياضية من حيث البنية التحتية الرياضية والشبابية ومختلف الأنشطة والمشروعات المنفذة بها، وكافة التجهيزات.

أوضح "صبحي" أن نهج الوزارة الذى يرتكز على استمرار تحديث سلسلة نادى النادى The Club التابعة للوزارة بشكل مستمر، وتوفير كبرى الأكاديميات الرياضية بها فى ضوء تنسيق الوزارة مع مختلف الاتحادات الرياضية والتعاون فى تطبيق الخطط والرؤى الهادفة إلى التوسع فى نشر الرياضات المختلفة بشكل كبير.



