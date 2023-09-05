رداً على شكوى نادي بيراميدز.. وزارة الرياضة: لسنا جهة اختصاص

أكدت وزارة الشباب والرياضة في بياناً رسمياً أصدره المكتب الإعلامي للوزارة رداً عل شكوى نادي بيراميدز، أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للإرتقاء المستمر بالرياضة المصرية.

الشكوى الواردة من نادى بيراميدز

وبخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادى بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقع فى نطاقها نادى بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف) بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو بالمشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم .. وأنه على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد شهد صباح اليوم بمقر المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسات وجمعيات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وذلك بمشاركة الدكتورة نهي طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وممثلي جمعيات ومؤسسات التحالف

يأتي هذا البروتوكول فى ضوء تصديق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي قانون التحالف الوطني وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري

وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون والتنسيق يعكس رؤيه الوزارة لتعزيز النمو الشامل للمجتمع المصري وذلك في ظل الايمان بأهمية توفير الفرص و المنصات التى تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وذلك من خلال توفير بيئة تشجيعية لممارسة الرياضة والمشاركة في أنشطة الشباب

وأكدت الدكتورة نهي طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن أهداف الكيان الوطني الذي يضم ٣٤ جمعية ومؤسسة أهلية خدمية وتنموية للعمل في مجالات متنوعه مثل الخدمات الصحية ، والتوعوية ، والتعليمية ، والعمرانية في مختلف بقاع الجمهورية

حضر مراسم توقيع البروتوكول محمود فؤاد ممثل عن جمعية الاورمان، محمد رفاعي ممثل عن مؤسسة مصر الخير، محمد عبد الهادي ممثل عن جمعية رسالة، احمد موسي ممثل عن مؤسسة صناع الحياة، المكتب الفني للتحالف الوطني للعمل الاهلي ولفيف من قيادات الوزارة.