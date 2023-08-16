الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الأول من رحلات اعرف بلدك إلى رأس البر

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية فعاليات الفوج الأول من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة رأس البر، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ - ١٤ أغسطس الجاري، بمشاركة ٥٠ شابًا وفتاة من محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا.

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة رأس البر، وزيارة منطقة اللسان والممشى السياحي ومنطقة الجربي، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين.