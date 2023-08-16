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الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الأول من رحلات اعرف بلدك إلى رأس البر

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية فعاليات الفوج الأول من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة رأس البر، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ - ١٤ أغسطس الجاري،  بمشاركة ٥٠ شابًا وفتاة من محافظة  الوادي الجديد، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا.

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الشباب والرياضة تعلن فتح باب الإنضمام والتطوع للجان وحدة الشمول الرقمي

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الباطش: الشباب والرياضة تحرص على الاستثمار في الانسان

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة رأس البر، وزيارة منطقة اللسان والممشى السياحي ومنطقة الجربي، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين.

 

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