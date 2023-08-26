الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الثاني من رحلات إعرف بلدك إلى الإسكندرية

نفذت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية فعاليات الفوج الثاني من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة الإسكندرية ، خلال الفترة من ٢٠- ٢٤ أغسطس الجاري، بمشاركة ١٥٠شاب وفتاة من محافظات (أسوان -قنا -الاقصر) ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا.

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة الإسكندرية ، من ضمنها قلعة قايتباي ودخول شواطئ ومنطقة المتتزة والمعمورة ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين.