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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الثاني من رحلات إعرف بلدك إلى الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية فعاليات الفوج الثاني من رحلات إعرف بلدك  إلى مدينة الإسكندرية ، خلال الفترة من ٢٠- ٢٤ أغسطس الجاري، بمشاركة ١٥٠شاب وفتاة من محافظات (أسوان -قنا -الاقصر) ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا.

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وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة الإسكندرية ، من ضمنها قلعة قايتباي ودخول شواطئ ومنطقة المتتزة والمعمورة ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين.

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