وزير الشباب والرياضة يكرم منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية بالعلمين

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية والتي استضافتها مصر ضمن مهرجان العلمين "العالم علمين"، بحضور الأستاذ محمود الجزار والأستاذ محمد فؤاد وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للشركة المنظمة لخروج بطولة العالم بالشكل والمظهر اللائق باسم مصر ومكانتها العالمية، مشيراً الى ان نجاح مهرجان العلمين "العالم علمين" انعكس بشكل كبير علي نجاح البطولة بهذا الشكل المتميز،شهدت اقبالا كبيرا من المشاركين من مختلف دول العالم، حيث شارك في البطولة 46 فريق، "25 فريق للرجال، 21 فريق للسيدات" حيث تجاوز عدد المشاركين أكثر من 92 مشارك ومشاركة.

وأكد وزير الرياضة عن ان نجاح البطولة بهذا الشكل الكبير كان له تأثير كبير على الاتحاد الدولي والذي قام بمنح مصر شرف تنظيم بطولة العالم للعامين القادمين 2024 و2025، حيث تسعي وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع جميع الاتحادات والهيئات الرياضية بالإضافة الي الشركات الخاصة من اجل استضافة مختلف البطولات على ارض مصر مع تنظيمها بالصورة الرائعة والذي خرجت عليه بطولة العالم للكرة الشاطئية ومن قبلها مختلف البطولات التي نظمتها الدولة المصرية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قامت بتطوير ونهضة كبيرة في البنية التحتية والانشائية للشباب والرياضة وهو الذي وضع مصر مرة اخري في مصاف الدول الكبرى والتي يشهد لها الجميع بذلك.

ومن جانبه تقدم محمود الجزار بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على جهود الوزارة الكبيرة التي قامت بها من دعم ومساندة وهي متمثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية والتنسيق التام بين جميع الأطراف المعنية لخروج البطولة بهذا الشكل.

وأضاف ان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قام بإرسال برقية شكر وتقدير لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري والشركة المنظمة بعد النجاح في إقامة البطولة متطلعين للعمل في العديد من البطولات القادمة في المرحلة المقبلة.