مئوية المبدع فؤاد المهندس

تحل اليوم الأربعاء 6 سبتمبر الذكرى ال 99 لميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس وهو من مدرسة الريحان الكوميدية وكان الفنان فؤاد المهندس من رواد المسرح فقد قدم العديد من الأعمال الرائعه فى المسرح والسينماقدم أيضا مسلسلات إذاعية.

كما قدم عدة أعمال للأطفال أشهرها فوازير عمو فؤاد في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحاً ويكون جمهوره الأول فيها «الأطفال» بالثمانينات والتسعينات.

هي حلقات فوازير قدّمها الممثل الراحل فؤاد المهندس واستمرت أكثر من عشر سنوات في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.

كانت الحلقات من بطولة فؤاد المهندس، وشارك فيها مشيرة إسماعيل وليلى طاهر وفاروق فلوكس وعلا رامي وعلاء زينهم وهشام عبد الله وعزة لبيب ومجدي فكري وأحمد سامي عبد الله. العمل كان من إخراج المخرج محمد رجائي، وتأليف فداء وشامخ الشندويلي. كانت الحلقات تبث على القناة الأولى على التلفزيون المصري في الساعة 3:30 عصراً في شهر رمضان.

كما قدّم مسرحيات للأطفال منها هاله حبيبتي. وغنى أغاني للأطفال أشهرها: «عيد ميلاد أبو الفصاد» و«رايح أجيب الديب من ديله». كما أنه دخل تجربة الإنتاج السينمائي عندما أنتج الفيلم الكوميدي فيفا زلاطا، إلا أنه لم يلقَ نجاحاً في وقتها. فؤاد المهندس أخ لصفية المهندس.

وايضا قدم البرنامج الإذاعى الشهير كلمتين وبس الذى استمر لمدة 33 عاما متواصلا يوميا يتحدث فيه عن مشاكل اجتماعيه.

كلمتين وبس هو برنامج إذاعي بدأه فؤاد المهندس في سنة 1968. وعالج في هذا البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين. وكان هذا البرنامج يبدأ المصريون به يومهم كل صباح في الساعة الثامنة الاخمس دقائق يوميا البرنامج يكتبه الصحفي أحمد شفيق بهجت ويخرجه يوسف حجازى، وكثيرا ما كان يستعين هذا البرنامج بالأسلوب الدرامي في تعرضه لسلبيات المجتمع المصري والمؤسسات الحكومية.

ومن أعماله السينمائية عودة أخطر رجل في العالم

مع بداية السبعينات قدم فؤاد المهندس فيلم عودة أخطر رجل في العالم، وهو الفيلم الذى شاركته البطولة الممثلة ميرفت امين، ليقدما فيلم من أفضل افلامهما بخفة دم تميزت خلال مشاهد عديدة ضمن أحداث العمل.

و الراجل ده حيجنني عام 1967 قدم فؤاد المهندس أحد أهم أفلامه مع الفنانة شويكار الذى كون معها ثنائياً ناجحاً بالسينما المصرية، جسد فيه دور عطية الرجل الطيب المسالم أكثر من اللازم، وتشكو زوجته من ضعف شخصيته، وأمام هذا السلوك المتكرر، تهجر أمينة البيت ولا يعرف أخبارها هى وابنتهما وتمر السنوات، ويقرر عطية أن يبحث عن فرصة في السينما فيتعرف على المنتج الجشع ويعرف أنه ينوي استغلال امرأة ثرية كي تنتج له الفيلم، ويعرف عطية أن هذه المرأة ليست سوى زوجته.

وهو فؤاد زكي محمد المهندس من مواليد 6 سبتمبر 1924. ولد في حي العباسية، في القاهرة. وهو الطفل الثالث في العائلة بعد أختين هما صفية المهندس و«درية المهندس»، والشقيق الرابع «سامي المهندس». نشأ بمدارس العزب التركية التي كانت لها فضلًا كبيرًا على تكوين شخصيته الصلبة. وكان جاره ابن حي العباسية الفنان الراحل صلاح ذو الفقار وصديقه المقرب، وكان فؤاد يعتبر عائلة ذو الفقار أساتذته ولهم دور كبير في انطلاق نجوميته في عالم الفن.