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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً.. استكمال مُحاكمة المُتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم

تستكمل محكمة جنح المقطم، غداً الثلاثاء، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم.

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كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وقال الفنان صبري عبد المنعم خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "نيفين ع" و"عبدالمنعم ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

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