أحمد زويل يورط «كزبرة» مع المهن الموسيقية| رد فعل الفنان

أثار مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، حالة من الجدل، بعد أن أصدر نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، قرار بوقفه ومنع التعامل معه، وتحرير محضر لغنائه «مصنف» دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات، إذ طرح المطرب أغنية تحمل اسم «عليا الطلاق» وأرفق معها صورة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، والأمر الذي اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر التي نتشرف بها أمام العالم.

كزبرة

قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع كزبرة من الغناء والتعامل معه

أصدر الفنان مصطفي كامل بيانا بمنع كزبرة من الغناء والتحقيق معه بشأن أغنيته الجديدة «عليا الطلاق» وصورة الدكتور أحمد زويل عليها وجاء قرار النقابة كالآتي :«قرار نقيب عام المهن الموسيقية، بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ(كزابيرو) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله».

كزبرة وأحمد زويل

وتابع البيان: «قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشؤون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنفًا دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن، مع التنبيه على كافة المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الأغنية بهذا اللفظ غير الأخلاقي والمسيء سيتم احالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن للمحافظة على قيمنا المجتمعية وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من المكتسبات».

رد فعل مطرب المهرجانات كزبرة بعد إحالته للتحقيق ومنعه من الغناء

التزم مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ كزبرة، الصمت تمامًا، وحذف صورة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، من كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "عليا الطلاق كله بيكدب".

جاء قراره هذا بعد قرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقافه عن الغناء لحين مثوله للتحقيق بالنقابة.

كزبرة وأحمد زويل

مصطفى كامل يحل أزمة مطربى المهرجانات مع الموسيقيين

حل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أزمة مطربي المهرجانات التي أثارت جدلًا كبيرًا، بعد قرار من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق منعهم من الغناء، وأمر كامل وقف جميع التصريحات لمطربي المهرجانات، وسمح لمطربي المهرجانات بالغناء خلال الفترة المقبلة تحت شعبة الأداء الصوتي.