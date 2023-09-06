الدولار يختل توازنه من جديد بعد البريكس.. ولا عزاء لمضاربي السوق السوداء

شهدت أسعار الدولار تراجعًا جديدًا بتعاملات السوق الموازية مؤخرًا، جراء انضمام مصر لمجموعة بريكس مع 6 دول أخرى، ليصل إجمالي الانخفاض إلى ما يزيد على 5 جنيهات، متراجعًا من متوسط 42 إلى نحو 37.00 جنيه اليوم.

ويؤثر انضمام مصر للبريكس على الدولار الذي يضم 3 من أهم الدول الاقتصادية الكبرى في العالم وهي روسيا والصين والهند، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار وهيمنته على عدد من أسواق الدول المنضمة حديثًا، إذ تراجع سعره بقوة خلال الساعات القليلة الماضية.

الأجانب وحق الإقامة

من جهة أخرى جاء قرار الحكومة الأخير ليؤثر على تراجع الدولار بشكل كبير، بعدما قررت الحكومة إلزام الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة فقط.

كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.

البريكس وهز عرش الدولار

وتجدر الإشارة إلى قادة المجموعة وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا دعوا كلًا من إيران والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر للانضمام إليها في قمة عقدت الأسبوع الماضي بجوهانسبرغ.

ويرى مراقبون إن انضمام إيران والإمارات ومصر والسعودية سيجعل المجموعة في شكلها الجديد ذات ثقل في قطاع صادرات الطاقة، وخاصة النفط، ما يشير إلى ظهور سلة سلع أولية مدعومة بالذهب والنفط من خلال المجموعة الجديدة.

وتهيمن دول المجموعة الجديدة على 75% من المنجنيز الموجود في العالم و50% من الجرافيت و28% من النيكل و10% من النحاس.

فيما عدد من خبراء الاقتصاد أن يفقد الدولار مكانته باعتباره عملة الاحتياطيات العالمية في أي وقت قريب، حتى في الوقت الذي يشي فيه توسع مجموعة بريكس للدول النامية بتحد جديد لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.