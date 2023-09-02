مزايا انضمام مصر لمجموعة بريكس (ِشاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد مزايا انضمام مصر لمجموعة "بريكس" التي تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وتضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بجانب مصر و5 دول جديدة.

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بريكس بلس

وذكر التقرير أن اسم المجموعة "بريكس بلس" أصبح بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة، حيث تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42% من سكان العالم، ويمثل اقتصادات دول بريكس بلس نحو 32% من الناتج المحلي العالمي.

مزايا انضمام مصر لمجموعة "بريكس"

- يعد "بريكس" أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم.

- يسهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية.

- يرشد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية.

- يفتح آفاقا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

- يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلي.

- مصر تتمتع بعضوية بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس".

- يوفر المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات التنموية.