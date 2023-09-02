خبير: انضمام مصر لـ"بريكس" يدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة (شاهد)

أكد الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، أن مجالس الأعمال هي تجمعات مشتركة، تضم ممثلين من رجال الأعمال ما بين دولتين أو أكثر، إذ إنه يضم مجلس الأعمال في مجموعة "بريكس" يضم رجال أعمال من جميع دول البريكس، ويهتمون باكتشاف فرص الاستثمار في دول التجمع، والزيارات المتبادلة فيما بينهم، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن أنهم لهم دور مهم في العمل الصناعي، وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مجالس الأعمال هي الآلية التي تفعل الاتفاقات سواء كانت تعطي مزايا، أو تيسرات.

وأشار إلى أنه عندما تحدثت رئيسة مجلس أعمال بريكس عن أهمية انضمام مصر للمجموعة، يدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة، باعتبار أن التجارة البينية الإفريقية سيكون لها دور مهم.

وواصل جاب الله أن رئيسة مجلس أعمال بريكس متابعة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ رئاسته للاتحاد الإفريقي في مجال تطبيق مشروعات الربط ما بين دول القارة، وهو الأمر الذي يحتاج إليه رجال الأعمال.

وأكمل أنه : "أعتقد أن تصريحاتها مهمة، وأن رجال الأعمال المصريين مدعوين خلال هذه المرحلة بالانخراط مع مجلس أعمال بركس".