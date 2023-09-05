الأهلي يحسم صفقة نجم التعاون.. 3 صفقات محلية على أعتاب الراقي

توصلت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاتفاق مع نظيرتها في نادي التعاون، لضم نجم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد مطالب المدرب الألماني ماتياس يايسلة بدعم الفريق بعدد من اللاعبين المحليين.

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الأهلي يتفق مع التعاون على ضم سعد بالعبيد

وتوصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع إدارة نادي التعاون لضم اللاعب سعد بالعبيد نجم سكري القصيم، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بين الطرفين، ويتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب لمعرفة موقفه من الانتقال للراقي.

لم تتفق إدارة النادي الأهلي مع سعد بالعبيد حتى الآن على راتبه السنوي أو مدة العقد بينهم، أو حتى معرفة موقفه من الانتقال للفريق الجداوي في الموسم الحالي.

سعد بالعبيد ينتقل لـ الأهلي خلال ساعات

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الحسم النهائي لصفقة انتقال سعد بالعبيد صاحب الـ 23 عام للنادي الأهلي، على أن يوقع اللاعب على عقود لمدة 5 مواسم بعقد طويل الأمد على غرار صفقة فراس البريكان.

خسر النادي الأهلي من الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد والذي كشف الكثير من نقاط الضعف في الراقي، وبسبب طالب ماتياس يايسلة بدعم صفوف الفريق بعدة عناصر محلية في مركز وسط الملعب ومركز الظهير الأيسر ومركز الجناح، بعد ضم فراس البريكان في مركز قلب الهجوم.

أبرز صفقات الأهلي المحتملة

وفي سياق أخر، يقترب النادي الأهلي من حسم صفقات علاء حجي لاعب وسط نادي الوحدة في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما رفع العرض إلى 8 ملايين ريال، كما تريد الإدارة حسم التعاقد مع اللاعب عبدالله العمار الظهير الأيسر لنادي ضمك، وفي حال فشل الصفقة ستتجه الإدارة للتفاوض حول إسلام هوساوي ظهير أيسر نادي الوحدة.