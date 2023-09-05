طارق حامد يوجه رسالة لنادي الاتحاد بعد انتقاله لضمك

وجه النجم الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق ونجم نادي ضمك الحالي، رسالة لإدارة العميد على الفترة التي قضاها ضمن صفوف النمور طوال الموسم الماضي.

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أعلن نادي ضمك السعودي ضم الدولي المصري طارق حامد لدعم وسط ملعب الفريق في الفترة الحالية، والذي وقع لمدة موسمين في عقد ينتهي بنهاية موسم 2024- 2025، قادمًا من اتحاد جدة السعودي.

رسالة طارق حامد لنادي الاتحاد السعودي

وكتب طارق حامد من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى اتحاد جده، سعيد جدا بتجربتى مع الفريق وباللى حققته في الموسم الماضي، وبتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق فى البطولات القادمه إن شاء الله".

وتابع طارق حامد: "شكرًا أخى أنمار الحائلي، شكرًا أخى أحمد الكعكى، وكل الشكر والحب لجمهور نادي الاتحاد فى كل مكان".

تعتبر تجربة طارق حامد مع نادي ضمك هي الخامسة في مسيرة اللاعب بعد أندية طلائع الجيش وسموحة والزمالك في مصر، والاتحاد في السعودية والآن ضمك.

انتقل طارق حامد لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر من نادي الزمالك، وكان العقد لمدة موسمين قضى منهم موسم واحد فقط، ورحل بسبب ضم عدد كبير من العناصر الأجنبية في الميركاتو الصيفي الحالي، وكان يحصل المصري على راتب سنوي 2.5 مليون دولار في الموسم.